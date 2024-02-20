Российская разведка узнала о планируемом контрнаступлении ВСУ за полгода до его начала

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О планирующемся крупном контрнаступлении ВСУ российский Генштаб и разведка узнали еще в начале 2023 года. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу после встречи с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на вопрос журналистов о провале украинского контрнаступления.
«На самом деле ситуация развивалась следующим образом: в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки вскрыли информацию о том, что готовится серьёзное контрнаступление», - рассказал Шойгу.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. По его словам, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины напрямую связан с тотальной нехваткой оружия, которое обещали поставить Киеву западные союзники.
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