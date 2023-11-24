Российские артиллеристы помешали ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

Фото: istockphoto/undefined undefined
Российские артиллеристы помешали бойцам украинских Вооруженных сил высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон.
Они были атакованы с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», передает информационное агентство РИА Новости.
По его словам, после неудачных попыток высадки украинские военные временами остаются не склонными предпринимать новые попытки.
Читайте также:
«Уже проиграли»: Американский эксперт вынес окончательный вердикт ВСУ
Украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк ликвидирован в зоне СВО
Залужный дал оценку военной обстановке в противостоянии с Россией
«Фронтовая обстановка всегда нагрета. Но мы — отличные пожарники, гасим этот огонь быстро», — заявил командир боевой машины из войск группировки «Днепр» по кличке «Ротор».
Читайте также:
«Уже проиграли»: Американский эксперт вынес окончательный вердикт ВСУ
Украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк ликвидирован в зоне СВО
Залужный дал оценку военной обстановке в противостоянии с Россией
Артем Кузьмин