Российские бойцы поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Российская артиллерия и ВКС поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов ВСУ», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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