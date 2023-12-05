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Подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.
По словам Селиванова, российские части в настоящее время выбивают противника из населенного пункта Богдановка, занимают позиции ВСУ в лесополосе и уже вышли на окраины Часова Яра. Среди российских подразделений, особо отличившихся во время прорыва, офицер ДШК упомянул бригаду «Север V». Он отметил, что за последнее время это самое крупное продвижение, достигнутое бойцами ДШК.
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Александр Бойцов