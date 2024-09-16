Фото: istockphoto/bpawesome
Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow. Об этом информирует РИА Новости.
«Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — рассказал специалист.
По его словам, для пробития укреплений сначала активируется предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором затем срабатывает основная часть ракеты.
Он отметил, что это один из элементов боевой части ракеты. Она уничтожает фортификационные сооружения и живую силу. Помимо этого, были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить.
Storm Shadow — это англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности, представляющая собой модификацию французской ракеты SCALP-EG, адаптированную для использования с самолетами ВВС Великобритании. Первые успешные испытания прошли в 2000 году.
В настоящее время производством этой ракеты занимается компания MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой находится во Франции, а также имеются представительства в Германии, Великобритании и Италии.
Читайте также:
Американский разведчик Риттер назвал захват Storm Shadow «нехорошим днем» для Запада
МО Британии: Ракеты Storm Shadow повлияли на ход боевых действий на Украине
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Херсонской области
Дарья Осипова