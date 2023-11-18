Российские военные распространяют листовки с призывом к ВСУ сдаться

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Военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Военные группировки войск «Днепр» с помощью специально оборудованных беспилотников засеивают херсонское направление агитматериалами, сообщает источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать.
Сообщается, что несколько десятков украинских бойцов уже сдались в плен. Солдаты живы и находятся в безопасных условиях. Некоторым оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что сейчас в российском плену находится 4 337 украинцев.
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Военные группировки войск «Днепр» с помощью специально оборудованных беспилотников засеивают херсонское направление агитматериалами, сообщает источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать.
Ранее сообщалось, что сейчас в российском плену находится 4 337 украинцев.
«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.Читайте также:
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Мария Фирсова