Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

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Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, российская армия использовала оперативно-тактическую и армейскую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракетные войска.
Сообщается, что была атакована военная техника и живая сила в 117 районах.
Также, Министерство обороны РФ сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и другое военной техники.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сообщается, что была атакована военная техника и живая сила в 117 районах.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак