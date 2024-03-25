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Российский боец рассказал о массовом применении ВСУ запрещённого оружия

25 марта 2024, 14:47
Фото: istockphoto/Ramil Nasibulin

Фото: istockphoto/Ramil Nasibulin

Украинские военные начали массово применять на Запорожском направлении фосфорные боеприпасы. Это оружие было запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции от 1977 года.

Об этом корреспонденту ТАСС рассказал командир роты снайперов с позывным Али. Российский боец подчеркнул, что речь не идёт о каком-то единичном случае. Украинские артиллеристы используют для обстрелов позиций ВС РФ запрещённые фосфорные снаряды на постоянной основе.

Фосфорные боеприпасы — это такой вид снарядов, применение которых запрещено Женевской конвенцией на тех территориях, где жертвами могут стать мирные жители. Эти смертоносные боеприпасы могут стать причиной тяжёлых ожогов и острого отравления, а также поражения костей и омертвения тканей. Белый фосфор является ядовитым веществом, а его смертельная доза для человека составляет от 0,05 до 0,15 грамма.

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В Ростовской области сбиты две ракеты С-200
Минобороны РФ: ПВО сбила две ракеты С-200 в Ростовской области
25 марта 2024, 16:29

Фото: iStock/typhoonski

В небе над Ростовской областью система противовоздушной обороны сбила два ракеты С-200. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Ростовской областью средства ПВО сбили две зенитные управляемые ракеты С-200.

20 марта Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью. Там уточнили, что зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

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#ракеты
#пво
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RT: Трофейную технику НАТО направляют на фронт для ВС РФ
25 марта 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Корреспондент RT сообщил, что трофейную натовскую технику, подбитую российскими войсками, ремонтируют и направляют на фронт для ВС России
Так, отмечается, что такими трофеями стали американский бронетранспортёр М113 и турецкий БТР Kirpi. Российские специалисты их уже изучили и сделали по ним необходимые выводы.

До этого отмечалось, что российские военные смогли отразить десять атак украинской армии на Авдеевском направлении. Как передают argumenti.ru со ссылкой на министерство обороны РФ, российским военным группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции на этом направлении.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия порвала оборону украинских войск северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. Он уточнил, что это произошло это на Ореховском направлении.

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#военные
#армия
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#вс рф
#вооружение
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«Снесен до центра Земли»: ВС РФ ударили ракетами по объекту СБУ в Киеве
Армия РФ уничтожила центр принятия решений СБУ в Киеве
25 марта 2024, 15:25

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

В Киеве уничтожен центр принятия решений Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «Херсонский вестник».
В описании к фото, опубликованном на портале, говорится, что объект «Снесен до центра Земли».

По какому именно зданию СБУ был нанесен удар неизвестно. В настоящее время власти страны не комментировали информацию об ударах.

Прежде стало известно, что ВС РФ атаковали украинскую столицу несколькими гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». По некоторым данным, целью удара было здание бывшего командования обороны Украины.

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Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине
25 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.
Министр рассказал, что Венгрия не намерена участвовать в финансовой и прочей помощи, направленной на обеспечение Украины вооружением.

«Чем больше оружия будет отправлено туда, тем дольше будет идти вооруженный конфликт, тем больше людей погибнет, тем больше риск разрушений и дальнейшего распространения военных действий», — пояснил глава МИД.
Сийярто призвал своих европейских коллег направить больше сил и средств на миротворчество, а не на обеспечение Украины оружием, тогда, по мнению министра, конфликт может быстрее прийти к своему финалу.

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«Смертельные качели»: на Украине раскрыли победоносную тактику ВС РФ
Экс-полковник СБУ: ВС РФ давят на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения
25 марта 2024, 14:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России давит на бойцов ВСУ по всей линии соприкосновения. Такое заявление сделал экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90 процентов сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно», — пожаловался он.

Он пояснил, что армия России использует против ВСУ тактику «смертельных качелей». То есть ВС РФ давят украинцев по всей линии боевого соприкосновения и ищут слабые места.

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Рогов сообщил о продвижении сил РФ на два километра в районе Вербового
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра
25 марта 2024, 13:48

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российская армия порвала оборону украинских войск северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. Об этом сообщил Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в Телеграм-канале.
«Северо-западнее Вербового наши прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра. Взяли не менее пяти опорников. Причем противник понес большие потери в живой силе», — сообщает Рогов.
Он уточнил, что это произошло это на Ореховском направлении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили сразу два ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Меркурис: Россия показала НАТО способность уничтожать западные F-16 на Украине
25 марта 2024, 13:35

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

В пятницу, 22 марта, российские войска нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16. таким образом ВС РФ продемонстрировали НАТО, что способны уничтожать западные самолёты ещё на земле.
Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис. В своём YouTube-канале он отметил, что повреждения, нанесённые аэродромной инфраструктуре не только отсрочат поставку западных истребителей, но и послужат предупреждением союзникам Киева о том, что если F-16 появятся на Украине, то российские военные смогут уничтожать их до того, как они поднимутся в воздух.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявлял, что американские самолёты F-16, которые западные партнёры обещают поставить Киеву, не смогут летать, если не наладить бесперебойную доставку запчастей к ним.

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ВС РФ уничтожили сразу два ЗРК Patriot в киевском аэропорту Жуляны
25 марта 2024, 13:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС РФ нанесли удар по аэропорту Жуляны в Киеве, уничтожив сразу два ЗРК Patriot. Об этом передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Подтверждаем поражение двух (ЗРК – ред.) Patriot в Жулянах», — сообщили в силовых структурах и добавили, что в составе экипажа были наемники из стран НАТО.

напомним, утром 25 марта в Киеве прогремело несколько мощных взрывов, один из которых произошел в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, по Украинским объектам нанесены удары ракетами «Оникс-М». В этот момент в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области. ВС РФ также уничтожили американскую установку в ДНР.

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#военные
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#днр
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В Киеве прогремела серия мощных взрывов
25 марта 2024, 11:47

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве прогремело несколько мощных взрывов, один из которых произошел в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, сразу несколько взрывов с разницей в 10 секунд прозвучали в Голосеевском районе на юго-западе Киева.

Взрывы в Киеве также подтвердил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие!» — написал ​он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, по Украинским объектам нанесены удары ракетами «Оникс-М». В этот момент в городе звучала сирена воздушной тревоги.

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