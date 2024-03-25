Российский боец рассказал о массовом применении ВСУ запрещённого оружия

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Украинские военные начали массово применять на Запорожском направлении фосфорные боеприпасы. Это оружие было запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции от 1977 года.
Фосфорные боеприпасы — это такой вид снарядов, применение которых запрещено Женевской конвенцией на тех территориях, где жертвами могут стать мирные жители. Эти смертоносные боеприпасы могут стать причиной тяжёлых ожогов и острого отравления, а также поражения костей и омертвения тканей. Белый фосфор является ядовитым веществом, а его смертельная доза для человека составляет от 0,05 до 0,15 грамма.
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Александр Бойцов