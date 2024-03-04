Россия подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» на СВО

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Россия подтвердила первое боевое использование гиперзвуковых планирующих ракет «Циркон» в зоне спецоперации. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, Путин подтвердил, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в статье.
Издание отметил способность ракет «Циркон» маневрировать на конечных этапах полета, что усиливает их точность, а также делает их менее уязвимыми для перехвата.
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Элина Позднякова