«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны

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Государственная корпорация «Ростех» поставила в Белгородскую область модернизированные бронежилеты «Оберег» для бойцов территориальной обороны и добровольцев, которые охраняют граничные территории, сообщили в пресс-службе корпорации.
Бронежилет в модифицированной версии весит 9,4 килограмма в максимальной комплектации, а его противоосколочная защита охватывает более 76 квадратных дециметров.
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