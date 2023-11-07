Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска

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Десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, передает РИА Новости.
В ходе действий этой штурмовой группы, была уничтожена вражеская военная техника на опорном пункте. Десантники, действуя в составе небольших штурмовых групп, не вызывая внимания, подошли к опорному пункту Вооруженных сил Украины.
Этот пункт был выбран для атаки, так как разведка обнаружила, что одно из украинских подразделений готовилось к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций. Десантники атаковали опорный пункт и в результате боя сумели захватить и уничтожить боевую машину пехоты BMP-1 и легкий танк, который был западного производства. Затем российские войска закрепились на захваченных позициях, и украинские силы быстро отступили.
Помимо этого, штурмовая группа успешно отразила контратаку врага на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» против наступающих украинских военных.
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Этот пункт был выбран для атаки, так как разведка обнаружила, что одно из украинских подразделений готовилось к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций. Десантники атаковали опорный пункт и в результате боя сумели захватить и уничтожить боевую машину пехоты BMP-1 и легкий танк, который был западного производства. Затем российские войска закрепились на захваченных позициях, и украинские силы быстро отступили.
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Артем Кузьмин