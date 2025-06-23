23 июня 2025, 07:28

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В ночь с 22 на 23 июня 2025 года российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.





По данным ведомства, в период с 22:00 мск 22 июня до 7:00 мск 23 июня дежурные силы ПВО успешно нейтрализовали 16 БПЛА, из которых 13 были сбиты над Ростовской областью, два — над Астраханской областью и один — над Волгоградской областью. В общей сложности за указанное время было уничтожено 23 беспилотника: 14 над Ростовской областью, пять — над Волгоградской областью и четыре — над Астраханской областью.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

