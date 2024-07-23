Словакия против своего желания обеспечивает Киев снарядами

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Словакия планирует увеличить производство боеприпасов, но при этом власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Bloomberg.
Согласно информации источника, Словакия официально отказалась помогать Киеву в военном вопросе, но снаряды страны все равно попадают На Украину. Калиняк добавил, что покупатели боеприпасов сами определяют, куда их поставлять.
Министр обороны страны заключил, что ограничения производства оборонной продукции не произойдет, поскольку это бы нанесло ущерб интересам Словакии.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика не будет оказывать военную помощь Украине.
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Министр обороны страны заключил, что ограничения производства оборонной продукции не произойдет, поскольку это бы нанесло ущерб интересам Словакии.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика не будет оказывать военную помощь Украине.
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Екатерина Коршунова