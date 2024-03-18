Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

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Министерство обороны Словении присоединилось к инициативе Чехии по приобретению боеприпасов для Украины.
Об этом 18 марта заявило Словенское агентство STA.
По сообщению ведомства, Словения выразила поддержку инициативе президента Чехии Петра Павела о закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Первые поставки ожидаются уже в июне.
В министерстве обороны заявили, что правительство выделит один миллион евро на эти цели. Однако подробности о закупках боеприпасов не разглашаются из-за их секретного характера.
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По сообщению ведомства, Словения выразила поддержку инициативе президента Чехии Петра Павела о закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Первые поставки ожидаются уже в июне.
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Артем Кузьмин