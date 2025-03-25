Служба по контракту в ВС РФ в 2025 году: соцгарантии, выплаты и льготы для бойцов СВО

Боец ВС РФ с позывным «Бурят» в начале СВО принял решение отправиться на защиту Родины и бороться с врагом. Он подписал контракт в Минобороны РФ и отправился в штурмовое подразделение.
«Принял решение защищать родину, бороться с врагом. Целенаправленно шел в штурмовой отряд, потому что штурмовики все время на переднем плане выполняют сложные задачи. Нам необходимо закрепиться, занять оборону и дождаться других подразделений, передаем позиции и уходим на отдых до следующего штурма», — рассказал «Бурят».
Чтобы ускорить выполнение задач спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы.
Заключение контракта с МО РФ в Подмосковье
Контракт с Минобороны РФ могут заключить граждане старше 18 лет на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Бойцам также положена зарплата от 204 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат зависят от звания, должности, выслуги лет и других нюансов.
Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.
В Подмосковье для военнослужащих обеспечивается качественная подготовка, современное снаряжение и экипировка, а также связь с родственниками.
За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.
Социальные гарантии для бойцов СВО
Государство гарантированно предоставляет бойцам спецоперации следующие льготы:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
- сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Поддержка семей участников СВО
Государство активно поддерживает семьи военнослужащих ВС РФ, которые стоят на защите своей родины. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг участников СВО не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.
Детей военнослужащих своевременно обеспечивают местами в детских садах, бесплатным горячим питанием и продлёнкой в школах. Для подросших детей военных предусмотрены льготы для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.
Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.
Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО
В случае ранения в зоне проведения спецоперации, которое повлекло за собой инвалидность, положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Элина Позднякова