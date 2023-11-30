СМИ рассказали об уязвимостях танков Abrams на Украине

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Американские танки М-1 Abrams на Украине сталкиваются с высоким риском выхода из строя из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые двенадцать часов. Эта очистка также требует больших затрат топлива. Об этом сообщает Forbes.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине. При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники.
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