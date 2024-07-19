Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию

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Дворнягу по кличке Победа номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Эта собака совершила подвиг в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «КП-Самара».
Российский боец Максим с позывным Бурят из Самары нашёл собаку под бетонными плитами в Алёшках в Херсонской области. Собака и военные ВС РФ не раз спасали друг другу жизни. Однажды Победа помогла российским солдатам невредимыми пройти через минное поле.
Когда бойцы ВС РФ возвращались с задания, то заблудились. В этот день была плохая погода, из-за которой потерялась тропа. Военнослужащий Максим скомандовал: «Победа, ищи дорогу!» И через некоторое время дворняга выбежала на тропу и села, указывая путь.
Ранее сообщалось, что сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции, который защищает провизию от грызунов и ежедневно радует «боевых товарищей» лаской.
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Когда бойцы ВС РФ возвращались с задания, то заблудились. В этот день была плохая погода, из-за которой потерялась тропа. Военнослужащий Максим скомандовал: «Победа, ищи дорогу!» И через некоторое время дворняга выбежала на тропу и села, указывая путь.
Ранее сообщалось, что сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции, который защищает провизию от грызунов и ежедневно радует «боевых товарищей» лаской.
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Екатерина Коршунова