Спасший командира танка «Алёша» от взрыва гранаты награжден орденом Мужества

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Военнослужащего Сергея Солёнова наградили орденом Мужества, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что Солёнов спас боевого товарища, который позже стал Героем России. Военный увидел, как над его товарищем кружит вражеский дрон, бросился на него и закрыл своим телом.
Позже Леваков стал командиром легендарного танка «Алёша», который в одиночку отразил атаку противника на Запорожском направлении. Тогда «Алёша» уничтожил восемь единиц вражеской техники.
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«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии», - рассказал спасённый Солёновым Александр Леваков.
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Евгения Парфентьева