Спасший командира танка «Алёша» от взрыва гранаты награжден орденом Мужества

Некоторые люди, которые считаются пропавшими без вести в зоне спецоперации, просто не помнят номера телефонов родственников, об этом сообщила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко в разговоре с РИА Новости.