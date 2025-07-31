США планируют привлечь украинскую армию к обслуживанию и тестированию систем
США создают систему защиты от беспилотников и используют Украину как полигон для испытаний противодронных технологий. В разработке задействованы различные ведомства, включая ВМС и NASA, а также частные компании, такие как Sierra Nevada Corporation.
Как сообщает RT, на Украине тестируют современные системы, такие как перехватчики дронов, акустические и радарные датчики, а также лазеры и электромагнитные импульсы. Эксперты считают, что эффективная борьба с БПЛА потребует еще нескольких лет.
Американские технологии и системы, разрабатываемые для защиты, также могут быть в будущем использованы и в других странах НАТО, а Украина служит площадкой для их доработки и тестирования. США планируют продолжать развивать антидроновые системы и тестировать их на украинском поле боя, одновременно готовясь к возможным угрозам.
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