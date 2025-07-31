США планируют привлечь украинскую армию к обслуживанию и тестированию систем

31 июля 2025, 16:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США создают систему защиты от беспилотников и используют Украину как полигон для испытаний противодронных технологий. В разработке задействованы различные ведомства, включая ВМС и NASA, а также частные компании, такие как Sierra Nevada Corporation.