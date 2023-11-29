США заработали миллиарды долларов, помогая Украине

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Некоторые американские штаты получили доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Киеву.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на распространенные американской администрацией в Конгрессе США данные.
Сообщается, что администрация США распространила в Конгрессе карты с разбивкой по штатам денежных средств и инвестиций. Их сумма достигает $27 млрд и идёт на «на закупку боеприпасов и тактических машин».
$2,364 млрд досталось штату Пенсильвания. По документам, в штат поступили огромные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Аризона получила $2,196 млрд. Техас-$1,45 млрд на производство снарядов калибра 155 мм и другого вооружения.
В данных штатах располагаются производственные предприятия, которые договорились о контрактах на сумму, превышающую $1 млрд, на производство оружия, предназначенного для Украины.
Еще $18 млрд распределили между предприятиями в более 20 штатах. Reuters пишет, что распространяя данные о доходах, американская администрация планирует склонить к поддержке Украины законодателей-республиканцев, которые пессимистично настроены по отношению к Киеву.
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Сообщается, что администрация США распространила в Конгрессе карты с разбивкой по штатам денежных средств и инвестиций. Их сумма достигает $27 млрд и идёт на «на закупку боеприпасов и тактических машин».
В данных штатах располагаются производственные предприятия, которые договорились о контрактах на сумму, превышающую $1 млрд, на производство оружия, предназначенного для Украины.
Еще $18 млрд распределили между предприятиями в более 20 штатах. Reuters пишет, что распространяя данные о доходах, американская администрация планирует склонить к поддержке Украины законодателей-республиканцев, которые пессимистично настроены по отношению к Киеву.
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Мария Фирсова