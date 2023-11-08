Стали известны организаторы подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
«Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей», - говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
Уточняется, что специальная операция по ликвидации Филипоненко была реализована совместно с представителями местных партизанов. Подрыв автомобиля произошел 8 ноября в 08.40. Мужчина погиб на месте.
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