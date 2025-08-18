Достижения.рф

Стали известны регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал возможные компромиссы России и Украины
Фото: Istock/Harvepino

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Россия может пойти на уступки в Запорожской и Херсонской областях в рамках возможного мирного соглашения с Украиной.



В беседе с «NEWS.ru» Кнутов сообщил, что, скорее всего, Запад юридически признает Крым, ДНР и ЛНР частью России.

«Полагаю, что всё-таки есть вероятность додавить Киев и команду Зеленского подписать мирное соглашение. Причём не перемирие, а постоянное мирное соглашение», ― объяснил Кнутов.
Военэксперт напомнил, что вопрос статуса Крыма в Стамбульских соглашениях предлагалось отложить на 15 лет — аналогичный подход может быть применён к Запорожью и Херсону.
«Крым, естественно, признаётся российским, и Донбасс тоже будет российским», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт также предложил отвод российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей в обмен на вывод украинских сил из Донбасса.
Ольга Щелокова

