Стали известны регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал возможные компромиссы России и Украины
Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Россия может пойти на уступки в Запорожской и Херсонской областях в рамках возможного мирного соглашения с Украиной.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов сообщил, что, скорее всего, Запад юридически признает Крым, ДНР и ЛНР частью России.
«Полагаю, что всё-таки есть вероятность додавить Киев и команду Зеленского подписать мирное соглашение. Причём не перемирие, а постоянное мирное соглашение», ― объяснил Кнутов.Военэксперт напомнил, что вопрос статуса Крыма в Стамбульских соглашениях предлагалось отложить на 15 лет — аналогичный подход может быть применён к Запорожью и Херсону.
«Крым, естественно, признаётся российским, и Донбасс тоже будет российским», — подчеркнул Кнутов.Эксперт также предложил отвод российских войск из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей в обмен на вывод украинских сил из Донбасса.