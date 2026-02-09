Стало известно о возможностях нового технического облика Су-57

09 февраля 2026, 08:45

Су-57 в новом техническом облике смогут применять новые средства поражения

Фото: iStock/TebNad

Истребители пятого поколения Су-57 получили обновления, которые значительно расширяют их функционал. Летчик Воздушно-космических сил России сообщил, что новая версия самолета сможет решать больше задач и использовать современные средства поражения. Об этом пишет РИА Новости.





Объединенная авиастроительная корпорация поставила в российские войска крупную партию Су-57 с усовершенствованными бортовыми системами и новым комплексом вооружения. Эти изменения откроют новые горизонты для применения и повышения эффективности самолетов в различных операциях.



Представители завода и сотрудники «Ростеха» получили благодарности за профессионализм в создании и подготовке техники. Су-57 уже продемонстрировал свои возможности в рамках специальной военной операции, показывая высокую эффективность в боевых условиях.