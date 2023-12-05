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Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев, несмотря на позицию ряда стран альянса

Столтенберг заявил о продолжении поддержки Украины странами НАТО
05 декабря 2023, 10:51
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что на это решение не окажет влияние позиция Венгрии, Словакии и изменения во властных структурах Нидерландов.

В интервью украинскому телеканалу ICTV Столтенберг заверил, что западные союзники продолжат оказывать Киеву существенную и значительную поддержку. По его словам, страны НАТО демонстрируют готовность к этому не только на словах, но и на деле. В качестве примера этого глава альянса привел Румынию, которая намерена создать у себя в стране центр по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.

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В Германии предупредили Зеленского об угрозе со стороны ВСУ
Немецкий генерал Катер: среди ВСУ назревает беспокойство и усталость
06 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Среди украинских военных назревает беспокойство, у них накопилось уже множество претензий к власти. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — заявил Катер в эфире канала Welt.

По его словам, украинские военные очень находятся в полном изнеможении, так как круглосуточно и беспрерывно принимают участие в боевых действиях. Он уточнил, что в последнее время все чаще слышит от руководства ВСУ о сильной усталости военных.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. По мнению одного из военных, никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило их. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение.

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ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Кивы
«Общественное»: ГУР признало причастность к убийству экс-депутата Рады Кивы
06 декабря 2023, 20:06

Фото: iStock/Silent_GOS

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы. Такое признание сделал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное», признав причастность к преступлению.
По словам Юсова, Кива был убит в ходе спецоперации, разработанной СБУ. Он подчеркнул, что ведомство планирует продолжать подобного рода акции.

Также издание сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

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#служба
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Несколько взрывов прогремело в Белгородской области
Гладков: жители белгородского села Вязовое остались без света после обстрела ВСУ
06 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/TebNad

Украинская сторона обстреляла село Вязовое в Белгородской области, повреждена ЛЭП, несколько улиц полностью обесточены. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела в светлое время суток.

Накануне глава региона также сообщал, что в небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. В Минобороны добавили, что еще три БПЛА ВСУ были перехвачены.

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В Днепре слышны взрывы
06 декабря 2023, 19:40

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском Днепре в среду вечером прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
«Страна» сообщает, что сработала система ПВО, сбили ракету. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Тревогу подали только в соседней Харьковской области.

Ранее сообщалось, что снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости. Ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые устраняют последствия произошедшего.

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#украина
#новости
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Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка
Ракета HARM ВСУ упала на детскую площадку в Донецке, повреждены фасады домов
06 декабря 2023, 18:27