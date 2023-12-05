Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев, несмотря на позицию ряда стран альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что на это решение не окажет влияние позиция Венгрии, Словакии и изменения во властных структурах Нидерландов.