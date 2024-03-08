«Страна.ua»: Киевлянам начали выплачивать по 30 тысяч гривен за мобилизацию

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Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованные горожанам, об этом сообщает «Страна.ua».
Как отметили в Киевской городской государственной администрации, эта денежная выплата является единоразовой. Чтобы получить её, киевлянину необходимо предоставить удостоверение личности и справку из банка, после чего на его счёт будут переведены указанные 30 тысяч гривен.
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