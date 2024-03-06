ТАСС: В России разработана уже четвёртая версия детектора дронов «Булат»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Компания из Санкт-Петербурга разработала новую, уже четвертую версию детектора дронов «Булат» с расширенным диапазоном частот, сообщает ТАСС. Старт поставок «Булата» в зону спецоперации на Украине запланирован на май 2024 года.
Ключевое улучшение — это расширение диапазона частот, по которым работает детектор: от 300 МГц до 6 200 МГц. В отличие от предыдущей версии, он может работать без дополнительного модуля. При этом компания продолжит обновлять прошивку для третьей версии «Булата», так как на руках у российских военнослужащих находится несколько тысяч этих приборов.
«Булат» предназначен для обнаружения и определения типа БПЛА, имеет максимальный радиус действия 1,5 км. Подобные устройства нужны для быстрой и точной идентификации беспилотников в зоне боевых действий.
Детектор «Булат» прошел апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ и получил высокую оценку. Бойцы могут настраивать устройство под свои нужды, включая режим обнаружения только FPV-дронов-камикадзе.
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«Это самый компактный детектор на рынке. Он выполнен в корпусе от рации, что позволяет его переносить бойцу. Аппарат может определять БПЛА таких марок, как DJI, Autel, а также различные FPV-дроны», — рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию 3mx.
Детектор «Булат» прошел апробацию в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ и получил высокую оценку. Бойцы могут настраивать устройство под свои нужды, включая режим обнаружения только FPV-дронов-камикадзе.
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Артем Путинцев