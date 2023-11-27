Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ

Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.