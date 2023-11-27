Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ

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Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.
Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми, отмечается в материале.
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Александр Бойцов