Раненых в Горловке журналистов НТВ оперируют

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Раненых в Горловке в ДНР корреспондента НТВ Алексея Ивлиева и оператора Валерия Кожина сейчас оперируют. Об этом сообщает канал.
«По уточненным данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения», — говорится в Telegram-канале НТВ.
Ранее стало известно, что тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько. Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.
По данным ТАСС со ссылкой на врачей, раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме.
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