Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром

Расчёт САУ «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировал группу пехоты ВС Украины на опорном пункте под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на артемовском направлении, в районе Соледара», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчёт БПЛА в лесополосе обнаружил укрепленные опорные пункты противника, после чего координаты были переданы российским артиллеристам-десантникам.
«Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения», — добавили в Минобороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян