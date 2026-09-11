Турнир по стрельбе в Люберцах собрал более 20 ветеранов СВО

11 сентября 2026, 22:48

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

На базе спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах прошёл турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов спецоперации. Мероприятие объединило более 20 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В соревнованиях участвовали представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, «Молодой Гвардии Единой России», депутаты окружного Совета Вячеслав Калинин и Алексей Никоноров.



По итогам напряжённой борьбы первое место занял руководитель Ассоциации ветеранов спецоперации Александр Кулагин, второе – Владимир Галахов, третье – Олег Золотухин.



Для участников организовали мастер-класс по сборке и разборке оружия.

«Для нас такие турниры – возможность встретиться и пообщаться. Ветеранам СВО важно чувствовать поддержку и оставаться частью общего коллектива. Сегодня более 20 участников смогли проверить себя в стрельбе и просто хорошо провести время», – отметил Кулагин.