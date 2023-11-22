Украина выпрашивает у Вашингтона радары для защиты от злой России

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Власти Украины перед началом зимы начали требовать у Соединенных Штатов радары ближнего действия Sentinel, которые способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся дроны. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным издания, эти радары могут быть использованы для защиты фабрик, на которых Киев намерен начать производство собственного оружия.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украина сейчас активно инвестирует в собственное производство вооружения, поскольку не может позволить себе полностью зависеть от поддержки Вашингтона. «Мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул министр.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал США производить больше оружия для Киева, чтобы создавать рабочие места.
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Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украина сейчас активно инвестирует в собственное производство вооружения, поскольку не может позволить себе полностью зависеть от поддержки Вашингтона. «Мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул министр.
«Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев. Это очень важно», — пояснил украинский лидер в интервью телеканалу Fox News.Читайте также:
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