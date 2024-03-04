Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен

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Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, которые сдавали в плен. Соответствующее видео опбликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Сначала боевики ВСУ расстреляли нашего раненого безоружного бойца. Во второй части видео парень с поднятыми руками дошёл до ВСУшников, где также был ими расстрелян», — говорится в сообщении военкоров.
При этом уточняется, что украинская пропаганда все время обвиняет Россию в тех или иных преступлениях, не обращая внимания на преступления ВСУ.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова