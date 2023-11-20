Украинский дрон сбросил бомбу на автобусную остановку в Донецке

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на остановку в Донецке, когда люди ждали автобус. Тяжелые ранения получили два человека.
Тяжелые ранения получили два человека: грузчик, работавший в продуктовом павильоне на остановке, и один из пассажиров. Дрон был снабжен и еще одним взрывным устройством, которое было сброшено не стоявший неподалеку автомобиль. В салоне машины, к счастью, никого не было.
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Александр Бойцов