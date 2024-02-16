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Украинский политолог заявил о стремлении Украины заключить мир

Владимир Фесенко: ВСУ желают заключить мир больше, чем Зеленский
16 февраля 2024, 02:58
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) настроены на мир с Россией более позитивно, чем руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фесенко заявил в рамках интервью с журналистом Александром Шелестом (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов), передает РИА Новости.
Фесенко заявил о желании ВСУ заключить мир и подчеркнул, что военные хотят его больше, чем Зеленский. По словам эксперта, киевское руководство не стремится к диалогу с Москвой.

Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики, — подчеркнул он.

Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут подписывать не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ.
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Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Мама девочки, погибшей в результате украинской атаки на Белгород, осталась жива
16 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать девочки, погибшей в результате украинского обстрела в Белгороде, осталась жива, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.
Удар со стороны ВСУ произошел в городе днем 15 февраля. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, включая четверых детей.

Торговый центр на улице Плеханова, где расположены продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения, также повреждена инфраструктура стадиона.

По информации из пресс-службы, отец погибшего ребенка — студент медицинского колледжа, который получает второе образование.

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Риттер: ВС РФ уничтожили два батальона ВСУ при помощи «Искандеров»
15 февраля 2024, 22:39

Фото: iStock/aapsky

Российская армия уничтожила несколько батальонов украинских бойцов при помощи «Искандеров», об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские отправили по скоплениям противника две ракеты «Искандер». Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — рассказал Риттер.

По словам бывшего американского разведчика, российские войска бьют по резервам Вооружённых сил Украины в тылу, не позволяя им добраться до линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что из-за недостатка боеприпасов у ВСУ Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ.

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#вс рф
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В США заявили, что Авдеевка вскоре может перейти под контроль ВС РФ
Белый дом: Авдеевка может перейти ВС РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ
15 февраля 2024, 22:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Ситуация для ВСУ в Авдеевке приобрела критический характер из-за недостатка боеприпасов, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.
«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке – критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что ситуация приобрела нынешний характер во многом из-за отсутствия у Вооружённых сил Украины необходимого количества боеприпасов. Кирби напомнил, что Соединённые Штаты уже долгое время не могут договориться о выделении нового транша помощи Киеву.

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#всу
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В ООН обратились к Украине по поводу атаки Белгорода
В ООН Киев призвали прекратить атаки на гражданские объекты и инфраструктуру
15 февраля 2024, 21:18

Фото: iStock/Askolds

Киев должен прекратить атаки на гражданские объекты, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик в ходе брифинга.
«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены», — продекламировал Дюжарик.

Напомним, 15 февраля Вооружённые силы Украины атаковали Белгород с помощью реактивных снарядов, которые были запущены из РСЗО «Вампир». Над городом было сбито 14 ракеты. В результате падения осколков погибли семь человек, двое из которых малолетние дети. Ещё 18 человек получили травмы разной степени тяжести.

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#оон
#всу
#белгород
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FT: Бои под Авдеевкой очень напоминают артёмовскую «мясорубку»
FT: Удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как оборона Артёмовска
15 февраля 2024, 20:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Желание во что бы то ни стало сохранить контроль над городом Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как кровавая и бессмысленная попытка удержать Артёмовск.
Об этом пишет британское издание The Finantial Times. Причем в материале отмечается, что из-за недостатка помощи западных союзников ситуация для ВСУ может оказаться ещё сложнее. Авторы публикации отмечают, что за Артёмовск многие месяцы шли ожесточённые кровопролитные бои, город был освобождён 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России. Артёмовской операцией руководил в том числе новый главком ВСУ Александр Сырский, который за те бои получил прозвища в армии «Генерал 200 и «Мясник», так как не считался с потерями.

В статье указано, что действия украинского командования в районе Авдеевки вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Артёмовска. Некоторые командиры ВСУ недовольны назначением Сырского, так как осуждают его за то, что он готов жертвовать жизнями солдат ради тактической выгоды, а так же за то, что он затянул отвод войск из Артёмовска.

Фото: istockphoto/Nzpn

Издание полагает, что бои под Авдеевкой станут первым, если не главным, испытанием для нового главкома ВСУ. Если он будет действовать так же, как в Артёмовске и Дебальцево, где украинские войска понесли большие потери, то итог будет тем же — город перейдёт под контроль России, а ВСУ будут ещё более обескровлены, заключают авторы материала.

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#город
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#всу
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Гладков: Количество погибших при теракте в Белгороде увеличилось до семи
15 февраля 2024, 20:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Количество погибших при украинском обстреле Белгорода увеличилось до семи человек, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность ещё одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна», — сообщил Гладков.

Губернатор Белгородской области отметил, что количество пострадавших возросло до 18 человек. Двое пострадавших детей отпущены домой на амбулаторное лечение.

Напомним, Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку на Белгород днём 15 февраля. В небе над городом были перехвачены 14 реактивных снарядов, которые были выпущены из чехословацкой РСЗО «Вампир».

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Украинские военные начали частичный отход в районе Авдеевки
15 февраля 2024, 20:23

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооружённые силы Украины начали частичный отход из Авдеевки, об этом сообщает The Washington Post.
«Украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки, считают сдачу города российским силам лишь вопросом времени», - прокомментировали ситуацию в американском издании.

Авдеевка расположена в 13 километрах от Авдеевки в части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

Ранее военный эксперт Евгений Норин объяснил, что российские военные в Авдеевке работали медленными, но уверенными шагами, ​и в конечном итоге довели противника до истощения.

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«Месть за собственный неудачи»: В ГД прокомментировали обстрел Белгорода ВСУ
Шеремет: Обстрел Белгорода является местью кровавого режима Зеленского
15 февраля 2024, 19:52

Фото: iStock/vadimrysev

Ракетный удар ВСУ по Белгороду стал местью кровавого режима Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
Напомним, днём 15 февраля украинский войска нанесли массированный удар по Белгороду. В небе надо городом было сбито 14 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о семи погибших, включая двух девочек — одного года и четырёх месяцев.

«Очередная террористическая атака со стороны Украины на мирных граждан и инфраструктуру Белгорода - не что иное, как месть кровавого режима Зеленского за провалы и неудачи на фронте», — заявил Шеремет.

Он также заявил, что президент Украины должен ответит за свои кровавые преступления.

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#всу
#белгород
#госдума
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Боевик «Азова»* заявил об ошибках руководства ВСУ на поле боя
Боевик «Азова»* назвал главные ошибки командования ВСУ в Авдеевке
15 февраля 2024, 19:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что командование ВСУ совершает много ошибок на поле боя, что приводит к плачевным последствиям для украинских военных. Его слова передает местное издание «Страна».
Украинский боевик считает, что тактика, выбранная руководством ВСУ не приносит успеха ВСУ на поле боя.

«Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — задается вопросом Кротевич.

Он также подчеркнул, что оружие, поставляемое Украине странами Запада, не дает возможности ВСУ добиться успехов на поле боя из-за некомпетентного руководства страны и армии.

«Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно, как вы будете их использовать» — заключил он.

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*запрещенная в России террористическая организация
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