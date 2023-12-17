Украинский военачальник Яцычин охарактеризовал французские САУ CAEZAR

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Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта. Об этом заявил командир бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин.
Также украинский офицер назвал CAESAR слишком громоздким. Он отметил, что стоит только выкатить орудие на позицию для стрельбы, как оно из-за своих размеров тут же становится отличной мишенью для контрбатарейной борьбы. Также Яцычин с юмором указал на то, что французская САУ слишком любит чистоту, а её операторы должны работать в перчатках и калошах, чтобы уберечь орудие от попадания на него грязи. В реалиях конфликта полезнее будет более простое и неприхотливое вооружение, заключил украинский военный.
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Александр Бойцов