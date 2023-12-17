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Украинский военачальник Яцычин охарактеризовал французские САУ CAEZAR

Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для украинского конфликта
17 декабря 2023, 10:27
Фото: istockphoto/ZenitX

Фото: istockphoto/ZenitX

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные украинской армии, не подходят для этого конфликта. Об этом заявил командир бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ян Яцычин.

В интервью французскому изданию Le Monde украинский военачальник отдал должное САУ в том, что касается скорости и точности стрельбы. Однако он признался, что его подразделение редко использует это орудие, так как оно слишком хрупкое т плохо приспособлен к суровым реалиям текущего конфликта.

Также украинский офицер назвал CAESAR слишком громоздким. Он отметил, что стоит только выкатить орудие на позицию для стрельбы, как оно из-за своих размеров тут же становится отличной мишенью для контрбатарейной борьбы. Также Яцычин с юмором указал на то, что французская САУ слишком любит чистоту, а её операторы должны работать в перчатках и калошах, чтобы уберечь орудие от попадания на него грязи. В реалиях конфликта полезнее будет более простое и неприхотливое вооружение, заключил украинский военный.

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СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Украинская правда: в Николаеве участников акции за ВСУ не пустили в бомбоубежище
17 декабря 2023, 10:23

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Сотрудники горсовета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом пишет «Украинская правда».
Сообщается, что в акции были задействованы тридцать человек. Как только объявили воздушную тревогу, то полицейские порекомендовали им разойтись или зайти в бомбоубежище, но участникам акции не удалось туда попасть, так как их не пустили.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 135 предусматривается до двух лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой. Начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей

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В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
ПВО сбила 33 БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями
17 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Zeferli

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Утром в ведомстве также сообщили о еще двух сбитых беспилотных летательных аппаратах.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: Российские военные нанесли огневое поражение спецбригаде «Азов»*
17 декабря 2023, 08:50

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные из группировки «Центр» при поддержке артиллерийских расчётов нанесли огневое поражение штурмовой группе 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
По словам начальника пресс-центра российской группировки войск Александра Савчука, в ходе выполнения боевой задачи на Краснолиманском направлении, были выяснены места дислокации штурмовиков 12-й украинской спецбригады. Затем были нанесены артиллерийские удары по трём опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Савчук уточнил также, что потери украинских боевиков составили до 100 человек.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения российских десантников в течение недели захватили сеть из девяти опорных пунктов ВСУ в районе Артёмовска.

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Губернатор Голубев: Отражена массовая атака дронов ВСУ на Ростовскую область
17 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/e-crow

В ночь на 17 декабря киевский режим предпринял очередную попытку массовой атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись в районы Морозовска и Каменска.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что атака была успешно отражена дежурными средствами противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, повреждения, полученные наземными объектами в результате падения обломков беспилотников, уточняются, добавил Голубев.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотника. Киев с помощью дронов пытался атаковыть населённые пункты и объекты на территории Волгоградской, Ростовской и Липецкой областей России.

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Зеленского назвали втянутым во внутреннюю политику США
WP: Украина оказалась втянута во внутреннюю политику США
17 декабря 2023, 06:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Во время своего визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в острые политические противоречия в США, сообщило издание Washington Post.
По словам анонимного представителя Конгресса, Зеленский прибыл «спокойным и сосредоточенным», однако из-за сложной внутриполитической обстановки в США он выглядел удрученным.

Президент оказался в самом центре внутренних политических споров и, как отмечает источник, не проявил обычного энтузиазма, так как нужно было столкнуться с военными действиями и решать внутренние противоречия в Соединенных Штатах.

Газета ссылается на разногласия между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе относительно бюджета на национальную безопасность в размере 106 миллиардов долларов. Этот конфликт поставил Украину в опасное положение, втянув ее в политическую борьбу между демократами и республиканцами перед предстоящими президентскими выборами. Киев опасается потерять поддержку США, если выберет сторону одной из политических партий.

Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, выразил опасения Зеленского относительно того, что Украина может стать инструментом в политической игре одной из партий против другой.

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Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении
Войска нанесли поражение ВСУ в восьми населенных пунктах на Донецком направлении
17 декабря 2023, 06:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные провели операции против украинских вооруженных сил в районе восьми населенных пунктов на Донецком направлении за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости.
Астафьев уточнил, что на Донецком направлении южной группировкой войск были нанесены удары по силам и технике противника в местностях, включая Курдюмовку, Клещеевку, Богдановку, Артемовское, Раздоловку, Красное, Андреевку и Марьинку.

Он добавил, что российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп украинских войск в районах Клещеевки и Победы. Также были атакованы восемь опорных пунктов противника при помощи артиллерии, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов.

Служба пресс-центра отметила, что за прошедшие сутки на Донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих, как убитых, так и раненых. Кроме того, сообщается об уничтожении одного танка, двух боевых машин пехоты, пикапа и миномета калибра 120 мм российскими военными.

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В Польше обеспокоились способностью России выйти к ее границам
Rzeczpospolita: ВСУ потерпят поражение без помощи Запада
17 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/macky_ch

Обозреватель из издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут выдержать без помощи Запада. Он также утверждает, что Россия приблизится к границе Польши.
По словам журналиста, Украине необходима срочная военная и финансовая поддержка, иначе российское давление разрушит фронт и приведет к банкротству страны. Он отмечает, что без американских финансовых инъекций и оружия Киев уже давно потерпел бы поражение в конфликте. Белецкий также считает, что на данный момент шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине практически нулевые.

В результате, как отмечает Белецкий, пространство непосредственно у польской границы может оказаться под влиянием Российской империи.

Ранее газета La Repubblica из Италии сообщила, что у Украины осталось средств на не более трех месяцев, и к 1 марта 2024 года страна может столкнуться с банкротством. Также отмечается, что вето Венгрии на бюджетную помощь Украине может иметь разрушительные последствия, что может потребовать поиска альтернативных решений.

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#киев
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В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца
17 декабря 2023, 05:37

Фото: Минобороны РФ

Во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов. Эту информацию распространил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате.

Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.

После очистки территории один из офицеров решил извлечь из стены кирпич с письмом. Позднее командир полка принял решение установить этот камень в штабе рядом со знаменем части.

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Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений
17 декабря 2023, 04:40

Фото: iStock/Nzpn

Генерал Сергей Кривонос, отставной член Вооруженных сил Украины (ВСУ), в эфире Пятого канала отметил, что российская армия превосходит ВСУ по качеству формирования и подготовки подразделений.
Он отметил, что у российской стороны есть значительные ресурсы для формирования войск и достижения успехов за счет правильной организации подготовки и использования наращенного вооружения. Кривонос также подчеркнул, что российские солдаты хорошо мотивированы не только морально, но и финансово.

Другой военный эксперт, Анатолий Матвийчук, объяснил увеличение числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Он отметил, что потери в украинских частях стали критичными, особенно среди новомобилизованных с ограниченной военной подготовкой.

Издание «Думская» из Одессы 11 декабря сообщило о критике в адрес руководства ВСУ за направление войск через реку Днепр. Автор отметил, что большинство матросов получают ранения уже при подходе к берегу, характеризуя это действие как преступление, совершаемое руководством украинских вооруженных сил.

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