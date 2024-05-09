Украинскую пенсионерку осудили на пять лет за поддержку России

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Украинский суд впервые вынес суровый приговор за посты в поддержку России. Пожилая женщина получила пять лет лишения свободы.
Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что 64-летняя пенсионерка из Закарпатья публиковала в социальной сети «Одноклассники» посты и комментарии в поддержку России. В них она оправдывала действия российских вооружённых сил на Украине, а также, как указано в материалах дела, «отрицала военную агрессию России и распространяла дезинформацию».
На суде женщина свою вину не признала, заявив, что её слова были вырваны из контекста и неверно истолкованы. Тем не менее, суд признал её виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы. Это стало первым приговором с таким наказанием за подобное правонарушение в украинской судебной практике.
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