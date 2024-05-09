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Украинскую пенсионерку осудили на пять лет за поддержку России

09 мая 2024, 16:26
Фото: istockphoto/artisteer

Фото: istockphoto/artisteer

Украинский суд впервые вынес суровый приговор за посты в поддержку России. Пожилая женщина получила пять лет лишения свободы.


Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что 64-летняя пенсионерка из Закарпатья публиковала в социальной сети «Одноклассники» посты и комментарии в поддержку России. В них она оправдывала действия российских вооружённых сил на Украине, а также, как указано в материалах дела, «отрицала военную агрессию России и распространяла дезинформацию».

На суде женщина свою вину не признала, заявив, что её слова были вырваны из контекста и неверно истолкованы. Тем не менее, суд признал её виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы. Это стало первым приговором с таким наказанием за подобное правонарушение в украинской судебной практике.

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Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в регионе РФ
Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в селе Муром
09 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/Animaflora

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрыва пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Повреждены два легковых автомобиля и фасад частного жилого дома.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: Взятие Бердычей было непростым, но «добрали его всё-таки»
09 мая 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Российские войска освободили село Бердычи на Авдеевском направлении. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации, отметил, освобождать село было сложно, но «добрали его всё-таки».
В наступательной операции под Бердычами использовались два наземных роботизированных комплекса «Курьер», оснащённых автоматическим гранатомётом АГС-17. Введение в бой такой техники при штурме позволяет сохранить жизни бойцов. Об этом доложил главе государства командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

«Я говорю, добрали всё-таки Бердычи, сложно было», — сказал президент.

Полковник подтвердил, что штурм был непростым, но теперь населённый пункт перешёл под контроль российских войск. Теперь военные продвигаются дальше. Командир бригады попросил запустить роботизированные платформы «Курьер» в серийное производство, так как они оказывают большую помощь штурмовым подразделениям. Владимир Путин отметил, что такая производственная задача вполне по силам российскому ВПК.

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На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать
ГБР Украины задержало военного, подговаривавшего сослуживцев бежать
09 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев.
По данным ведомства, гражданин, служивший в одной из фронтовых частей, уехал в ежегодный отпуск в Ивано-Франковскую область, откуда через мессенджеры сообщал о своем намерении не возвращаться на службу.

После розыска и задержания работниками ГБР и СБУ, ему было предъявлено обвинение в дезертирстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Верховная рада Украины ранее сообщала, что около 15 тысяч военнослужащих получили дисциплинарное наказание за отказ от выполнения приказов или покидание военной части за последние два года.

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Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев
Меркурис: 47-ая бригада ВСУ отказывается уводить в тыл танки Abrams
09 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/dr_evil

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что украинская 47-я механизированная бригада отказывается выполнить указание США об отводе танков Abrams с передовой.
Он отмечает, что, согласно западным СМИ, это решение было принято из-за слишком большой уязвимости танков перед российскими атаками, что стало поводом для позора для Соединенных Штатов.

Меркурис подчеркивает, что бригада явно выразила свое несогласие с этим решением и отказывается от него. По мнению эксперта, если бы бригада согласилась на отвод танков, она осталась бы без них.

Он также отмечает, что за последние несколько дней появилось множество фотографий уничтоженных Abrams, а также боевых машин пехоты Bradley, что свидетельствует о продолжающемся уничтожении арсеналов Украины.

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#лидер
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Генерал НАТО сделал последнее предупреждение Сырскому о России
Ходжес: ВС России прорвут оборону ВСУ без стабилизации фронта
09 мая 2024, 15:18

В интервью изданию T-online отставной генерал НАТО Бен Ходжес предупредил главкома ВСУ Александра Сырского о серьезных последствиях, если тот не сможет выполнить поставленные задачи в текущем году.
«Этот год будет сложным», — отметил он, оценивая обстановку на украинском фронте и продвижение российских вооруженных сил.
По мнению бывшего командующего армией США в Европе, главной задачей для главкома ВСУ Александра Сырского является стабилизация фронта с целью предотвращения крупных прорывов российских войск.

Ходжес также подчеркнул, что неудача в выполнении этой задачи приведет к серьезным психологическим последствиям для всех военнослужащих.

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Украинские хакеры взломали платформу для трансляции телеканалов в Крыму
09 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/welcomia

Один из телеканалов в Республике Крым столкнулся с атакой украинских хакеров, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Противник взломал одну из платформ для трансляции телевизионных каналов. На данный момент технические специалисты занимаются устранением проблемы», — отметил Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, решение проблемы планируется в ближайшее время. Крючков подчеркнул, что в настоящее время вещание по телевидению и радио в Крыму идет без проблем.

Ранее сообщалось, что российские хакеры разместили на украинских ресурсах поздравление с 9 Мая, а также цитаты президента РФ Владимира Путина о дружбе двух народов.

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«Укргидроэнерго» заявило о «сокрушительных повреждениях» ГЭС на Украине
09 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/happyphoton

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине были выведены из эксплуатации, сообщила крупнейшая гидрогенерирующая компания страны «Укргидроэнерго».
По словам представителей компании, объекты гидроэнергетики получили серьезные повреждения в результате ударов, произошедших утром 8 мая. Названия конкретных ГЭС не уточняются.

Представители компании отметили, что вся система гидрогенерации была серьезно повреждена, и для восстановления разрушенного оборудования потребуются значительные усилия и финансовые ресурсы.

Ранее Министерство обороны России доложило о нанесении ударов по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки со стороны Украины по объектам энергетики в России. Отмечалось, что атаки направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.

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#ущерб
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В ДНР сообщили, что ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке
ТАСС: солдаты ВСУ пытаются бежать с позиций в Красногоровке
09 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские войска пытаются покинуть позиции в Красногоровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«В Красногоровке противник не выдерживает натиска, пытается бежать с позиций, выходить из города», — сообщили в силовых структурах.
Все подходы к городу находятся под полным огневым контролем ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что сделали российские военные в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве полиция не пустила пенсионерку к Вечному огню из-за советской символики
09 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/alekc79

В Киеве полиция не пустила пенсионерку Галину Савченко к Вечному огню из-за советской символики и составила на нее административный протокол. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что за пенсионерку заступились прохожие, но полицейские игнорировали их просьбы отпустить её. Сотрудники заявили, что она не первый год приходит с советской символикой. Они пригрозили отвезти ее в Печерское управление полиции, если она не снимет пилотку.

Сообщается, что она представляла организацию «Всеукраинский союз советских офицеров». Отмечается, что вместе с женщиной остановили мужчину в форме СССР. Его потребовали снять пилотку, но позже мужчина надел ее снова.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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