В Британии сообщили Зеленскому плохие новости

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Испытание российской стороной сверхзвуковых ракет «Циркон» в бою является плохой новостью для ВСУ. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — спрогнозировал Меркурис в своем блоге на YouTube.
ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.
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Элина Позднякова