В Черном море подорвался на мине балкер, который перевозил из Украины зерно

Фото: Минсельхозпрод МО
В Черном море подорвался на мине балкер Georgia S, который перевозил зерно из Одесской области.
Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает украинское издание «Укррудпром». Судно получило повреждения у побережья Украины. Оно могло попасть на плавучую морскую мину.
По данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, судно двигалось в румынский порт Констанца.
До 17 июля нынешнего года действовала «зерновая сделка», в рамках которой для судов с зерном из Украины предоставлялись коридор и гарантии помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но последнее условие не было выполнено. Это послужило причиной отмены договоренности со стороны РФ.
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«Источники сообщили, что балкер Georgia S под флагом Либерии, загруженный пшеницей, направлялся из порта Южный», - пишет издание.
До 17 июля нынешнего года действовала «зерновая сделка», в рамках которой для судов с зерном из Украины предоставлялись коридор и гарантии помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но последнее условие не было выполнено. Это послужило причиной отмены договоренности со стороны РФ.
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Мария Фирсова