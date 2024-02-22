В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

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Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи украинских мужчин призывного возраста в Киев. Это стало известно из парламентского запроса, направленного депутатом в немецкий кабмин, пишет «Лента.ру».
«Существуют ли какие-либо препятствия, по мнению федерального правительства, для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые прибыли в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.На данный вопрос парламентария ответил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он пояснил, что правовая основа для таких решений заключается в Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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