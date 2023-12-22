В Германии проговорились об интересе к литию из Донбасса

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Страны Европейского союза выразили интерес к литиевым запасам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Этот интерес стал явным благодаря заявлению депутата Бундестага от Христианско-демократического союза и специалиста по оборонным вопросам Родериха Кизеветтера, сообщает Ura.ru.
«Если Европа стремится к переходу на энергию будущего, то ей необходимы собственные запасы лития», — подчеркнул он, отметив, что самые крупные запасы этого ресурса находятся именно в Донецкой и Луганской областях.Ранее появилась информация о том, что технологическая зависимость стран ЕС от Китая может усилиться к 2030 году, особенно в контексте поставок литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из Китая. На сегодняшний день более половины мирового рынка производства электролизеров приходится на ЕС.
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