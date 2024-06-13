В Горловке получили ранения трое сотрудников НТВ

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Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько.
Уточняется, что ранения получил Алесей Ивлиев и еще двое сотрудников. Приходько отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.
По данным ТАСС со ссылкой на врачей, раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме. В настоящее время они в операционной.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года.
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По данным ТАСС со ссылкой на врачей, раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме. В настоящее время они в операционной.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года.
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Екатерина Коршунова