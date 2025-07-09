В городе Пушкино прошёл кулинарный поединок колясочников – ветеранов СВО
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела кулинарный конкурс-поединок: «Папа может!». Мероприятие прошло в городе Пушкино в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!»
«Кулинарный конкурс-поединок – мероприятие для семей участников СВО. Его задача – формирование и поддержка образа отца, который, несмотря на инвалидность, имеет возможность жить активно и проводить время с семьёй. Участниками мероприятия стали инвалиды-колясочники», – рассказали организаторы.Виктор Шерстнев из Богородского городского округа – участник СВО, ветеран боевых действий, награждён медалью Суворова. Женат, воспитывает дочь.
Игорь Какушкин, представляющий Фрязино, – участник спецоперации, ветеран боевых действий, награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». Женат, воспитывает сына и дочь.
Михаил Бобнев представляет город Домодедово. Участник СВО, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества. Женат, воспитывает трёх дочерей.
Вместе с членами своих семей участники закупали продукты и готовили ужин, который представили конкурсному жюри. Победителем конкурса стала семья Шерстневых, чьё блюдо особенно покорило своей простотой. Завершился фестиваль награждением конкурсантов.
Проект «ЖИТЬ АКТИВНО!» – серия интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей участников СВО и паралимпийцев. Конкурс проходил при поддержке средств гранта для НКО Московской области и Фонда президентских грантов.