В Госдуме ответили на заявления о тайных переговорах между Россией и Украиной

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Россия не ведёт и не может вести никаких тайных переговоров с Украиной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Гермасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы ведут тайные переговоры в обход возражений Владимира Зеленского и Белого дома.
Однако Швыткин отметил, что со стороны России за все действия отвечают верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.
Также депутат добавил, что у России совершенно иные задачи. Главное на данный момент – выполнить поставленные цели спецоперации.
При этом Швыткин отметил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной. Но для их проведения нужно желание и согласие киевских властей, чего пока не наблюдается.
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Однако Швыткин отметил, что со стороны России за все действия отвечают верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом Швыткин отметил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной. Но для их проведения нужно желание и согласие киевских властей, чего пока не наблюдается.
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Анастасия Чинкова