В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

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Заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, а также вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов выразил недовольство касательно обмундирования солдат, назвав Российскую армию «партизанским отрядом».
Шаманов отметил, что солдаты вынуждены самостоятельно заботиться о своей экипировке, часто используя свои собственные средства или финансовую помощь от родственников, пишет РБК. По его мнению, качество выдаваемого обмундирования оставляет желать лучшего и не соответствует должным стандартам.
В 2022 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой в армии, признал наличие таких проблем и отметил, что принимаемые меры для их решения дали положительные результаты.
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