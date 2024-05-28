В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на Запорожской АЭС начались в Калининграде. Об этом информирует ТАСС.
Самолет из Вены приземлился в Калининграде в 9:01 мск. Уточняется, что встреча Лихачева и Гросси проходит на территории аэропорта Храброво в вип-зале.
Согласно информации источника, вместе с главой «Росатома», РФ представляют сотрудники Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.
Ранее Гросси сообщал о своей поездке в РФ в мае. По его словам, цель визита заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. Он добавил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в Россию встреч с руководством государства.
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Согласно информации источника, вместе с главой «Росатома», РФ представляют сотрудники Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.
Ранее Гросси сообщал о своей поездке в РФ в мае. По его словам, цель визита заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. Он добавил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в Россию встреч с руководством государства.
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Екатерина Коршунова