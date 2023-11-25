В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве произошла серия взрывов.
Сообщается, что в Киеве произошла серия взрывов. Об этом пишет телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
По данным репортеров, к Киеву приближается значительное количество беспилотников.
До этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве Киевской области обнаружили дроны. Была информация об угрозе ракетного удара по Киеву.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».
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По данным репортеров, к Киеву приближается значительное количество беспилотников.
До этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве Киевской области обнаружили дроны. Была информация об угрозе ракетного удара по Киеву.
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Мария Фирсова