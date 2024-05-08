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Проспект Правды в Киеве теперь носит имя Европейского Союза, сообщили в городском совете украинской столицы.
Отмечается, что изменение было внесено в Подольском районе с целью деколонизации, поскольку проспект получил свое название по имени советской газеты «Правда».
Процесс декоммунизации на Украине был урегулирован целым комплексом законов, которые вступили в силу в 2015 году. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал замечания по поводу курса, выбранного украинскими властями, называя его агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией. Он подчеркивал, что Россия стремится к дружественным отношениям с Украиной, отвергая запрет на русский язык и русскую культуру.
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