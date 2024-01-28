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В Кременчуге нанесли удар по промышленному объекту

28 января 2024, 08:26
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.
«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
Ранее Пронин писал о пожаре после поражения промышленного объекта в Кременчугском районе. Тип объекта не уточнялся.


Также сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР.

В разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.

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«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском
28 января 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» три раза ударили по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, информируют в Минобороны.
«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», —сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, на данном направлении подразделения войск РХБЗ группировки «Запа»" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку действиям наземной группировки войск.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.

«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
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В Кременчуге нанесли удар по промышленному объекту

Зыбинский: Бойцы группировки «Запад» отразили пять атак и контратак ВСУ

ВМС Украины готовы принять в свои ряды два списанных британских фрегата
#украина
#минобороны рф
#сво
#всу
#новости
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Зыбинский: Бойцы группировки «Запад» отразили пять атак и контратак ВСУ
28 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР. Как сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.
«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. <...> Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — ​Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцевотрапортовал Зыбинский.

Кроме того, по его словам, расчёты тяжелых огнемётных систем группировки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Харьковской области. В результате совокупные потери противника на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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ВМС Украины готовы принять в свои ряды два списанных британских фрегата
Sky News: ВМС Украины готов принять в свой строй списанные Британией фрегаты
28 января 2024, 04:37

Фото: iStock/GenoEJSajko

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил готовность принять в строй корабли, списываемые из Королевских ВМС Великобритании. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
«Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — заявил Неижпапа (цитата по РИА Новости).

Ранее британское издание Telegraph рассказало, что Лондон вынужден списывать корабли из-за нехватки моряков и перенаправить их экипажи на фрегаты нового класса. В 2024 году будут списаны фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, которые будут утилизированы или проданы союзникам. Экипажи кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26, которые должны заменить противолодочные корабли Type 23.

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.

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#украина
#корабль
#вмф
#великобритания
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ВСУ обстреляли село в Курской области, сообщил Старовойт
Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района
27 января 2024, 20:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В ходе обстрела никто не пострадал, однако были повреждены жилой дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Старовойт пообещал владельцам помочь в их восстановлении.

Ранее, 25 января, Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате этой атаки, в домах пропало отопление, часть жителей осталась без электричества. Кроме того, в ходе обстрела в некоторых домах выбило стёкла. Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении жилых построек.

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#курская область
#обстрел
#всу
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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе
27 января 2024, 20:24

Фото: iStock/Photoboyko

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Также он рекомендовал спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами, например, в коридоре, кладовой или ванной.

Тех, кто в момент включения сирены находится на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие.

Напомним, что минувшей ночью в Белгороде и на окружающих город территориях уже запускалась сирена ракетной опасности. Это связано с постоянными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. Войска запускают ракеты и беспилотники по центральным и окраинным районам приграничных российских регионов.

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#предупреждение
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Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцев - видео
Российский боец в одиночку удержал опорный пункт в бою с элитным спецназом ВСУ
27 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Боец 9-й бригады 1-го Армейского корпуса в одиночку отстоял опорный пункт, атакованный элитными украинскими разведчиками. Сначала он успешно отстреливался, а когда противник приблизился практически вплотную, просто забросал спецназовцев ВСУ гранатами.
Дело происходило на Авдеевском направлении. Российское подразделение захватило опорный пункт ВСУ, передаёт телеграм-канал WarGonzo. Видимо этот опорник был очень важен для украинского командования, так как они отправили туда не обычную полевую часть, а отделение элитной разведки спецназа.

К этом времени 9-я бригада 1-го Армейского корпуса закрепилась в окопах и блиндажах опорного пункта силами... одного бойца. Украинские спецназовцы намеревались легко взять полевое укрепление под свой контроль, но российский солдат с этим не согласился. На кадрах видео, опубликованного телеграм-каналом, можно увидеть, как солдаты ВСУ сначала подбираются вплотную к российскому бойцу, но затем, когда он начинает забрасывать их гранатами, мечтают уже только укрыться, залезть в любую щель, чтобы уцелеть.

Понятно, что опорный пункт, который отстоял один рядовой российской армии, остался под контролем Вооружённых Сил РФ.




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#всу
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До 30% солдат ВСУ на передовой страдают острыми психическими расстройствами
27 января 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство здравоохранения Украины дало прогноз, согласно которому от трёх до четырёх миллионов как военных, так и гражданских будут нуждаться в лечении от полученных психологических травм во время военных действий.
По данным издания The Times, уже сейчас до 30% военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте, страдают от острых психических расстройств. Об этом пишет британская газета The Times. В публикации приводится высказывание одного украинского военного, который говорит, что его единственной победой на поле боя за 10 месяцев стало то, что у него перестали дрожать руки. Но потом дрожь в руках вернулась

«Борьба за собственное психическое здоровье — одна из самых тяжёлых битв, которую очень сложно выиграть», — приводит издание высказывание солдата.

Одна из волонтёров, оказывающих помощь военнослужащим, по имени Елена рассказала корреспонденту газеты, что Генеральный штаб ВСУ понимает природу проблемы, но не отдаёт себе отчёт в её масштабах. Количество солдат с травмированной психикой в украинской армии просто беспрецедентно, и военным медикам следует быть к этому готовыми, считает волонтёр.

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#всу
#солдат
#солдаты
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На Украине опасаются превосходства России в производстве оружия
Telegraph: Россия превосходит Запад в производстве оружие, чего опасаются в ВСУ
27 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Россия превосходит западные страны в объёмах и скорости производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Отмечается, что президент России Владимир Путин убеждён, что мобилизация оборонной промышленности позволит переломить ход военных действий. При этом западные и украинские генералы обеспокоены такой перспективой.

Издание добавляет, что показатели российского военно-промышленного комплекса намного превосходят те, что наблюдаются на Западе. Если такая динамика продолжится, это поможет России одержать победу на Украине.

Британский оборонный инсайдер сообщил газете, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, которые не позволяют расширить производство вооружений.

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#россия
#украина
#производство
#вооружение
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В США назвали города, которые потеряет Украина
Риттер: Украина скорее всего потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев
27 января 2024, 17:29

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять ещё четыре города. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.

Риттер подчеркнул, что России придётся выполнить все задачи спецоперации, используя оружие, если Украина и её союзники продолжат отказываться от проведения переговоров.

Вместе с тем, у бойцов ВСУ, которые используют последние резервы, запасы вооружения заметно иссякают.

В заключение он подчеркнул, что такой ход событий станет катастрофой для украинцев, поскольку проигрыш страны уже очевиден.

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#украина
#россия
#спецоперация
#всу
#вс рф
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