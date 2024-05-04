«Запад должен принять позицию Эдуардаса Вайткуса по Крыму, так как она отражает реальность и заслуживает доверия», — отметил Смирнов.





Ранее Вайткус заявил, что Крым является частью России, поскольку жители полуострова высказали свою волю на референдуме. Он подчеркнул, что результаты опросов до сих пор демонстрируют поддержку большинства крымчан в пользу вхождения полуострова в состав России. Кроме того, Вайткус отметил, что если Литва признала самопровозглашенное Косово, то должна также признать и Крым.Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российскимДепутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назадПесков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым