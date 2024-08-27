В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

Фото: iStock/Wlad74
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси пообещал совместно с российскими коллегами проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в Курской области. По словам главы МАГАТЭ, АЭС ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.
Уточняется, что в рамках визита Гросси изучил основные объекты АЭС.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Читайте также:
Росатом рассказал о работе Курской АЭС
Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
Уточняется, что в рамках визита Гросси изучил основные объекты АЭС.
Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
Читайте также:
Росатом рассказал о работе Курской АЭС
Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт
Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа
Екатерина Коршунова