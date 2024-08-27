В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

Два катера ВСУ уничтожили бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного с позывным «Настроение». Отмечается, что Кинбургская коса обстреливалась боевиками в течение четырех часов. Кроме того, в попытке высадиться участвовали наемники из Польши.